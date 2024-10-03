لعنة الفراعنة تلاحق هاري كين في البوندزليجا

بعدما هرب من الدوري الانجليزي الممتاز حيث ملاحقة نجمنا المصري محمد صلاح، وجد أمامه فرعونا آخر، هو عمر مرموش، ليخطف منه عرش الدوري الألماني، ليظل قائد المنتخب الانجليزي هاري كين، حائرا بين لعنة الفراعنة.

ويبدو أن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قد أصيب بلعنة المصريين، بخلاف لعنته الازلية المزمنة، كونه لم يحقق أيه لقب على مدار مسيرته، سواء مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي لعب له من 2009 إلى 2023، أو بايرن ميونخ الفريق الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ الأندية الألمانية، أو مع منتخب إنجلترا العريق.

وكانت اللعنة الأخيرة، او لعنة الفراعنة، التي ضربت هداف إنجلترا التاريخي هذه المرة، بسبب المنافسة على لقب هداف الدوري الألماني، حيث خسرها هاري كين لصالح، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي ابتعد بصدارة هدافي البوندسليجا برصيد 6 أهداف، متخطيا هاري كين بهدف.

وكان هاري كين نجح في التتويج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الألماني في موسمه الأول داخل قلعة أليانز أرينا، عبر تسجيل 36 هدفاً، لكن عليه هذا الموسم إيقاف خطر نجمنا المصري عمر مرموش.

ويأتي دخول الفرعون الجديد مرموش في المنافسة مع هاري كين ليعيد من جديد إلى الأذهان صراع قائد منتخب إنجلترا مع قائد منتخب مصر محمد صلاح في مسابقة البريميرليج، والذي استمر عدة سنوات.

تنافس هاري كين مع المصري صلاح مهاجم ليفربول، على مدار الفترة من 2017 إلى 2023، على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج كلاهما بالحذاء الذهبي ٦ مواسم، بواقع ثلاثة مناسبات لكل منهما.