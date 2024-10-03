محافظ الفيوم يُكرّم أبناء المحافظة أبطال كأس العالم لكرة اليد للكراسي

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أبناء المحافظة، الحاصلين على لقب بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة، رفقة زملائهم من أبطال المنتخب المصري، للمرة الأولى في تاريخهم.

وكان المنتخب المصري قد فاز على المنتخب الأمريكي، في المباراة النهائية، بشوطين دون رد، في البطولة التي استضافتها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها نادي متحدي الإعاقة، بنادي محافظة الفيوم الرياضي، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمحاسب أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نشوى حسين هاشم رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، والمهندس أسامة الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء هيئة مكتب الحزب والأمناء المساعدين، وحشد من الرموز الرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي، وأسر المكرمين.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأبطال العالم من أبناء المحافظة، الذين نجحوا في حصد بطولة كأس العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة رفقة زملائهم من أبطال المنتخب المصري للمرة الأولي في تاريخهم، بعد الفوز على المنتخب الأمريكي فى المباراة النهائية، متمنياً دوام التفوق لأبناء الفيوم، والحصول على مراكز متقدمة بكافة الألعاب الفردية، والجماعية بالمحافل العالمية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بما حققه اللاعبون، وهو ما يُعد إنجازاً جديداً لكرة اليد المصرية، وفخراً لكل المصريين، موجهاً الشكر لأبطال منتخب مصر على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن ذوي الهمم يمتلكون قدرات خاصة وفريدة وهم نموذج يحتذى به في كافة القطاعات، قائلاً: كل فرد من ذوي الهمم بمثابة "قصة إلهام" لكل شاب سليم وصحيح.

محافظ الفيوم: المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم

وأكد "الأنصاري"، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم، والارتقاء بقطاع الرياضة، وتوفير البيئة المناسبة لأبناء الفيوم لممارسة الأنشطة الرياضية، وحصد العديد من البطولات في الألعاب الفردية والجماعية، مثمناً اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة وجعلها من الأولويات، لتنمية النشء واستثمار قدرات الشباب البدنية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري.

وفي ختام فعاليات الحفل، قام محافظ الفيوم، بتكريم الكابتن ربيع حسني حسانين، والكابتن محمد محمد حسب النبي، والكابتن توبة نجدي محمود، أبناء محافظة الفيوم، الحاصلين علي لقب بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة، للمرة الأولى في تاريخهم، كما كرّم الكابتن حسام مسعود إسماعيل الحاصل مع منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، على برونزية دورة الألعاب الأولمبية، "باريس 2024"، حيث قام بمنحهم شهادات التقدير، والدروع التذكارية، تقديراً لمجهوداتهم، ودورهم المشرف، في رفع علم مصر عالياً خفاقاً بين الأمم والشعوب.