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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة تحضير الدجاج بصلصة الزبدة الهندية

بوابة الوفد الإلكترونية

يفضل الكبار والصغار تناول الوصفات التي تحضر بالدجاج لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة .
ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.
واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الدجاج بصلصة الزبدة الهندية بخطوات سهلة  وسريعة.
المقادير
- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه ومقطع مكعبات صغيرة)
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة
- معجون الزنجبيل : ملعقة صغيرة ونصف
- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة ونصف
- بهارات المسالا الهندية : نصف ملعقة صغيرة
- صلصة طماطم : ربع كوب
- زبادي : نصف كوب
- سكر : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اخلطي جيداً معجون الزنجبيل والكاري والمسالا وصلصة الطماطم والزبادي والسكر في وعاء.
أضيفي مكعبات الدجاج وغطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة.
سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي خليط الدجاج بالتتبيلة واتركي المزيج حتى يغلي.
خففي الحرارة وأكملي الطهي لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل.

 

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