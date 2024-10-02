جوجل تجعل ملخصات Gmail أكثر فائدة وتضيف علامة تبويب "يحدث قريبًا"

تعمل جوجل Google على توسيع بطاقات الملخص في Gmail، وهي مقتطفات سياقية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للخدمة يتم استخراجها لأشياء مثل الطرود الواردة.

بدءًا من اليوم، ستشمل بطاقات للمشتريات والأحداث والفواتير والسفر. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر قسم "يحدث قريبًا" الجديد في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بك، ويعرض البطاقات الحساسة للوقت القادمة. تقول الشركة إنها تجري التغييرات لأن "عادات البريد الإلكتروني استمرت في التطور".

سيقدم قسم "يحدث قريبًا" الجديد بطاقات ملخص "في الوقت المناسب" في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بك. على سبيل المثال، عند فتح Gmail، قد ترى بطاقة تُظهر أن الطلب الذي قدمته الأسبوع الماضي جاهز للتسليم اليوم. تقول Google أن جميع بطاقات الملخص الخاصة بها ديناميكية ومحدثة في الوقت الفعلي.

حيثما كان ذلك مناسبًا، ستتضمن بطاقات الملخص أيضًا أزرار عمل. تصف جوجل جاذبية أزرار العمل بأنها "لا مزيد من البحث عن الروابط المدفونة".

ستتيح لك بطاقات ملخص الشراء تتبع الطرود وعرض تفاصيل الطلب ومراقبة الطلبات عبر الإنترنت. ستتيح لك بطاقات الأحداث عرض أحداثك القادمة أو دعوة الأصدقاء أو الحصول على الاتجاهات إلى المكان. ستتيح لك ملخصات الفواتير رؤيتها أو دفعها (أو تعيين تذكيرات لدفعها في مهام جوجل). أخيرًا، ستتيح لك بطاقات ملخص السفر إدارة الحجوزات وتسجيل الوصول للرحلات الجوية ورؤية تفاصيل مثل أوقات تسجيل الوصول والمغادرة في الفندق.

إن جدول إصدار جوجل للميزات الجديدة معقد بعض الشيء. تبدأ بطاقات ملخص الشراء للرسائل الإلكترونية الفردية في الظهور "تدريجيًا" بدءًا من اليوم (على الرغم من أن بعض المستخدمين أبلغوا بالفعل عن رؤيتها في وقت سابق من هذا الأسبوع) على Android وiOS. ستصل البطاقات للفئات الأخرى للرسائل الإلكترونية الفردية وقسم "يحدث قريبًا" "في الأشهر المقبلة". وستظهر الفئات الأربع للبطاقات في كل مكان (رسائل البريد الإلكتروني الفردية، والبحث في Gmail، وما يحدث قريبًا) "في المستقبل". لذا، ستحتاج إلى الانتظار قبل أن تتمكن من تجربة تجربة بطاقة الملخص الكاملة من Google.