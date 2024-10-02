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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بولونيا في مواجهة أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بولونيا التي تنطلق مساء اليوم مع دقات العاشرة مساءً في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

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مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر.. صدام قوي ضد الهلال والاتحاد


ويمثل الليفرفي اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.
خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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