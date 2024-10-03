بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها.. السيرة الذاتية لعميد طب أسنان كفرالشيخ

لفترة ثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور إيناس أحمد الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ.

وينشر « بوابة الوفد»، السيرة الذاتية للدكتورة إيناس الجندي، أول عميدة لكلية طب أسنان كفر الشيخ، والتي تخرجت في كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة طنطا عام 1996م، وأمضت فترة «طبيب امتياز» بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا 1997م / 1998م، ثم عينت طبيب أسنان بوزارة الصحة بمحافظة الغربية خلال الفترة من 1998م حتى 2010م.



حصلت الدكتورة إيناس الجندي، على درجة الماجستير من جامعة طنطا في طب الفم والأسنان في يونيو 2005م، وحصلت على درجة الدكتوراه في نوفمبر 2009م، في تخصص طب الفم وأمراض اللثة، وعينت في وظيفة مدرس بقسـم طـب الفـم وأمـراض اللثـة وطـرق التشخيص، بكليـة طب وجراحة الفم والأسنان جامعة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 2010 م حتى 2015م.



تدرجت الدكتورة إيناس الجندي، في الدرجات العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ مساعد بقسـم طـب الفـم وامـراض اللثـة وطـرق التشخيص، بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الدلتا، من 2016م حتى 2018م، ثم عينت في درجة أستاذ مساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ في 2018م، حتى نالت درجة الأستاذية في مارس 2020م.



شغلت الدكتورة إيناس الجندي، منصب قـائم بأعمـال عميـد كليـة طـب وجراحـة الفـم والأسنان، جامعـة كـفـر الشـيـخ بـالقرار رقـم ( 1430 ) للعـام الأكـاديمي 2020 / 2021م، وتم اختيارها عضـوًا فـي قـوائم المحكمين لفحـص الانتـاج العلمـي لشغل وظـائف الأساتذة والأساتذة المساعدين - الدورة الثالثة عشر (2019 -2022م).



هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور إيناس احمد الجندي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميد لكلية طب الفم والأسنان، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.