سام مرسي يعلق على استبعاده من منتخب مصر

تحدث سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن استبعاده من معسكر منتخب مصر لشهر أكتوبر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وعبر اللاعب الدولي المصري عن حزنه في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور، بعد الاستبعاد من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

وأكد سام مرسي، أنه قادر على اللعب أساسيا رفقة منتخب مصر حتى قبل صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه.

وأختتم حديثه قائلًا، أنه مستعد في أي وقت للعب رفقة الفراعنة حال تلقى دعوة خلال الفترة المقبلة كما أنه يحلم بالتواجد مع مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة.