سام مرسي يشارك في تعادل إيبسويتش تاون مع أستون فيلا

انتهت مباراة إيبسويتش تاون وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي 2-2، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "بورتمان رود".

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق ليام ديلاب، الذي استقبل تمريرة حاسمة من جاك كلارك.

لكن أستون فيلا لم يتأخر في الرد، حيث تمكن مورجان روجرز من تعديل النتيجة في الدقيقة 15 بعد تمريرة من أولي واتكينز.

وبحلول الدقيقة 32، نجح واتكينز في إضافة الهدف الثاني لأستون فيلا بتسديدة رأسية محكمة، ليضع فريقه في المقدمة. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن ليام ديلاب من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، حيث أحرز هدف التعادل لإيبسويتش في الدقيقة 72 بعد تمريرة من عمري هاتشينسون.

وشارك الدولي سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون، في المباراة بشكل أساسي حتى الدقيقة 90، حيث تم استبداله بلاعب لونجو.

وبعد هذه النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 13 نقطة، مما يضعه في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد إيبسويتش تاون إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر.