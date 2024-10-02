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حزب الله: جميع قوات النخبة الإسرائيلية بعد دخولها لبنان قتلت أو جرحت أو فرت
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله: جميع قوات النخبة الإسرائيلية بعد دخولها لبنان قتلت أو جرحت أو فرت

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مصدر ميداني بالمقاومة الإسلامية “حزب الله” في لبنان، أن جنود نخبة جيش العدو الذين دخلوا إلى لبنان قتلوا أو جرحوا أو فروا، مؤكدا أن التصدي لجنود العدو الإسرائيلي لا يقتصر على قوات النخبة، المتسللة إلى أطراف بعض القرى داخل الأراضي اللبنانية عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، وإنما يطال تمركز هذه القوات في الثكنات العسكرية والبساتين والمواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية له، أن كل الحشودات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة داخل الأراضي المحتلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، هي تحت مرمى نيران المقاومة الإسلامية ويتم التعامل معها بالأسلحة المناسبة، وكل من دخل اليوم إلى الأراضي اللبنانية من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، إما قتل أو جرح أو فرّ هاربًا.

 

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