إبراهيم عيسى: ضرب إيران لإسرائيل رسالة قوية بقدرتها على الرد والردع

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لقد فعلتها إيران وردت إيران على كل المشككين، الأرقام والإحصائيات بشأن الهجوم الإيراني على جميع أنحاء إسرائيل تطلق من كل جهة بشكل مختلف، منوهًا بأن إيران بدأت وضربت إسرائيل اليوم برشقات من الصواريخ الباليستية .

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الحرب القائمة ومستمرة وقائمة منذ الـ7 من أكتوبر، وأن إيران ردت اليوم، مؤكدًا أنه كان لابد لإيران أن ترد هذا الرد، وهي نقطة مهمة وإيران تحتسب أن هذا هدف مهم للغاية، لأن البعض كان يسخرون منها ويتهمونها وهي ردت الآن، مشددًا على أن إيران ردت في وقت ظنته مناسبًا، موضحًا أن إيران تؤكد أنها تقصف إسرائيل في عقر دارها بعواصمها ومدنها، وأنها قادرة على استهداف إسرائيل في 12 دقيقة.

ونوه بأن صواريخ إيران على إسرائيل اليوم تفرض التساؤلات حول مصير المنطقة، مشددًا على أن هذا يؤكد ويرسل لرسالة أن إيران لديها القدرة والقوة، موضحًا أنه بهذه الهجمات الصاروخية مساء اليوم ترسل إيران رسائل لإسرائيل وأمريكا أنها تملك القدرة على الرد والردع.

وأشار إلى أن إيران تُصيب إسرائيل بالزعر بهجماتها الأخيرة، وإيران ردت على المشككين بشأن الهجوم على إسرائيل.