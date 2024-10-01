إبراهيم عيسى: "200 صاروخ إيراني مموتش إسرائيلي و2 فلسطينيين موتوا 8"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا الآن أمام الرايات والتكبير والتمجيد لما يحدث والضربات الإيرانية على إسرائيل، وأن هذه الهجمات قد يرضي الجمهور الإيراني، ويحفظ المعنويات لأذرعها في المنطقة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن نتساءل "هل هذه الضربات انتهي إلى نقلة نوعية وتحول وتغير ووضعت الجيش الإسرائيلي في المكان الطبيعي وأعادت الغطرسة الإسرائيلية إلى حدودها؟"، وأن هذه العمليات ردت على العدوان والضربات الإسرائيلية القوية في اغتيال هنية أو حسن نصر الله أو الضربات ضد حزب الله.

ونوه بأن عدد قتلى العملية الإرهابية لفلسطينيين ضد إسرائيليين منذ ساعات وصل لـ 8 على الأقل، مشددًا على أن أي قتل لشخص مدني هي عملية إرهابية تحت أي دعوة أو رغبة انتقامية، مضيفًا: "200 صاروخ إيراني مموتش واحد و2 فلسطينيين موتوا 8".

الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه أطلق ما يصل لـ200 صاروخ على جميع أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة، مشددًا على أن هذه الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب، موضحًا أن هذه الحرب بها جانب كرنفالي وكأنها فيلم أمريكي، الألعاب النارية أكثر قوة من الضربات الإيرانية، موضحًا أن القبة الحديدية استطاعت في التصدي للكثير من الصواريخ الإيرانية.