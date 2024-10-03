محافظ المنيا يبحث مع المجلس القومي للمرأة تفعيل مبادرة “بداية”

بحث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مع وفد فرع المجلس القومي للمرأة ، سبل تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في كافة المجالات، والسعي نحو بناء مجتمع متكامل ومتقدم، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

وأشار المحافظ ، إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية ، لضمان تحقيق أهداف المبادرة وتوفير بيئة داعمة للنمو الشخصي والمهني ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفد فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة الفرع.

وأكد المحافظ خلال اللقاء ، على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع المصري، مشيداً بالجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز مكانة المرأة ، وتوفير الدعم اللازم لها لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

كما تناول اللقاء ، استعراض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً للنساء في القرى والنجوع، لدعم الهوية الشخصية وتمكين المرأة من حقوقها القانونية، إلى جانب جلسات الدوار ، وحملات طرق الأبواب، لنشر الوعي بين النساء حول قضايا مهمة منها ، الصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

كما تناول اللقاء ، دور المجلس فى إقامة المشروعات الصغيرة ، من خلال برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا ، ويعزز مشاركتها في الحياة الإقتصادية، فضلا عن تدريب النساءعلى مهارات الحرف اليدوية مثل ، التفصيل، تصميم الحلي ، والإكسسوارات، وتصنيع الأغذية والأعلاف، لتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.