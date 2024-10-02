ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء.. وتراجع الطماطم بأسواق الغربية

شهدت أسواق الطيور بمحافظة الغربية، ارتفاعًَا كبيرًا في الأسعار، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 86 جنيها للكيلوا الواحد، والحمراء 100 جنيها للكيلو، وسجل سعر البط 100 جنيها للكيلو، وفي أسواق االخضراوات والفاكهة اختلفت أسواق الغربية بين الأسواق الرئيسية والأسواق العشوائية، حيث ارتفعت الأسعار قليلا بالاسواق الرسمية مثل الحكمة وكفر عصام وقحافة بمدينة طنطا والارتفاع الجنوني للأسواق العشوائية البعيدة عن الرقابة .

وسجل سعر الأسماك البلطي 90 جنيها متراجعا خمسة جنيهات عن الايام السابقة والسمك الروسي المكاريل 150جنية ليشهد ثبات في الأسعار، كما شهدت اسعار البيض ارتفاعاً جنونيا، حيث سجل كرتونة البيش الأحمر 170جنيها لتتواصل ارتفاعة بصورة مستمرة وكرتونة البيض البلدي 200 جنيها والبيض الابيض 160 جنيها للكرتونة.



وفي أسواق الخضراوات ارتفعت الأسعار في أسواق القري أكثر من المدن نظراً لبعد أسواق القري عن الرقابة، وتراجعت اسعارالطماطم حيث سجلت اليوم 25 جنبها للكيلو متراجعة عن الأسبوع الماضي بنحو 15 جنيها في الكيلو الواحد والبزنجان 12 جنيها والبطاطس سجل 25 جنيها للكيلو وسعر البامية 40 جنيها للكيلو والفاصوليا البيضاء 60 جنيها والخضراء 30 جنيها للكيلو والوبيا البيضاء 80 جنيها للكيلو.



وفي أسواق الفاكهة لم يختلف الحال عن أسواق الخضار الذي سجل ارتفاعا مستمرا حيث سجل سعر العنب 40جنيها للكيلوا والموز 25 جنيها للكيلو والمانجو 30 جنيها للكيلو، وسجل البلح 30 جنيها للكيلو والجوافة 30جنيها للكيلو والتين 30 حنيها والتفاح 65 جنيهًا للكيلو، والبلح الاصفر 80 جنيهًا.