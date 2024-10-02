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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

غادة عبدالرازق تبدأ التحضير لمسلسلها الجديد .. العرض في رمضان 2025

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، من إخراج نادين خان، ومقرر أن يعرض ضمن دراما رمضان 2025.

 

نشرت الفنانة صورة من كواليس تحضير مسلسلها الجديد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" بطولة غادة عبد الرازق في رمضان 2025، تأليف الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج شركة "فينو مينا للإنتاج الفني" .

آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق

كانت آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، كما نال إعجاب عدد من النقاد والجمهور .

فيلم تاني تاني

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

 

 

كما عرض لها مؤخرًا فيلم تانى تانى، وشاركها بطولته الفنان أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

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