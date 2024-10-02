كلية الزراعة جامعة القناة تستقبل طلابها الجدد

تحرص جامعة قناة السويس كل عام أن تبدأ فعاليات العام الدراسي الجديد، باللقاءات التعريفية للطلاب والطالبات الجدد ؛ لمساعدتهم على معرفة برامجها الأكاديمية وللتواصل على نحو أفضل مع مرشديهم الأكاديميين وزملائهم جاء ذلك وفقاً لتصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وتابع مندور، أن هذه اللقاءات تساعد على التعرف إلى مختلف مرافق وكليات الجامعة وليطلع الطالب على كل ما يهمه من معلومات قد يحتاجها خلال دراسته، فهناك أمور عديدة لابد أن يطلع الطالب عليها في بداية حياته الجامعية خاصة أنه على أعتاب مرحلة جديدة .

وحول تجربة اللقاء التعريفي لهذا العام ـ توجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر - إلى كلية الزراعة حيث يعقد اللقاء التعريفي للطلاب والطالبات الجدد.

تأتي اللقاءات التعريفية التي تعقد بجميع الكليات بإشراف عام الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وكان في استقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلا من الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال المصري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن أحد أهم أهداف اللقاءات التعريفية هو سرعة اندماج الطالب داخل العملية التعليمية والتعرف على المسؤولين داخل الكلية، حتى لا يأخذ كل طالب فترة كبيرة للتعرف على كليته خاصة إدارات رعاية الشباب .

وأضاف " عبد النعيم " أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة الجامعة في تنمية مهارات الطلاب ومحاولة دعمهم، ليس فقط في مجال التعليم والدراسة، ولكن أيضًا في صقل مواهبهم وقدراتهم، ودعما لرسالة الجامعة في تنمية مهارات الكوادر البشرية الموجودة داخل الجامعة من طالب وعضو هيئة تدريس وإداريين

وأشار الدكتور محمد يس، إلى أن الجامعة تقوم بعقد اللقاءات التعريفية للطلاب بالكليات خلال الأسبوع الأول والثاني من الدراسة وفي إطار الخطة التي تتبناها جامعة قناة السويس لدعم العلاقة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تعريف للطلاب بالخطة الدراسية والشعب المتوفرة بالكليات وطريقة التشعيب وطرق التدريس وحساب التقديرات وخطة الإرشاد الأكاديمى وطرق التقدم بالالتماس لإعادة رصد الدرجات، إلى جانب الأنشطة الطلابية والخدمات التي تقدم للطالب وكذلك التعرف على منشآت الكلية والإدارات ذات العلاقة بالطلاب.

وأوضح الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة أن الكلية أستقبلت هذا العام 829 طالب وطالبة مستجد، بواقع 664 بزراعة عام، 135 هندسة زراعية ، و 30 إدارة مشروعات.

ومن جانبه - قام الدكتور محمد الحماحمي بتعريف الطلاب على أماكن تلقي الخدمات، موجهاً بضرورة التنسيق مع المرشد الأكاديمي بالكلية ، مطالباً بضرورة الإلتزام بتقاليد الحرم الجامعي ، داعيا الطلاب إلى ممارسة الأنشطة الطلابية والاستمتاع بالحياة الجامعية إلى جانب الإلتزام بحضور المحاضرات.