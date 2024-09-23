هل اعتزلت رانيا فريد شوقي الفن بشكل نهائي؟.. تفاصيل

حسمت الفنانة رانيا فريد شوقي، الجدل حول أنباء اعتزالها التي ترددت خلال الساعات الماضية، بعد منشورها الذي تحدثت فيه عن الاعتزال، بعد إعلان الفنان كريم الحسيني اعتزاله الفن بشكل نهائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

رانيا فريد شوقي تحسم حقيقة اعتزالها الفن

نفت رانيا فريد شوقي تفكيرها في اعتزال الفن، حسبما أفاد البعض، مشيرة إلى أن الغرض من منشورها دعم كريم الحسيني بعد اعتزاله فقط، لكنها لم تعتزل إطلاقًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة".

رانيا فريد شوقي

وتابعت رانيا: "في ناس كتير فنانين ومخرجين وكتاب سيناريو بيواجهوا صعوبات في الحصول على فرصة عمل، وبيعانوا من البطالة، والأكاديمية الفنية كل سنة بتخرج دفعة، ولكن أين هؤلاء؟"، موضحة إن قلة عدد شركات الإنتاج حاليًا مقارنة بالسنوات الماضية هي أحد أسباب الأزمة.

وأردفت فريد شوقي: "كان هناك صوت القاهرة وقطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج، ما كان يسهم في تقديم مزيد من الفرص"، معربة عن رغبتها في وجود حوار مع المسؤولين في مجال الفن، لحل المشكلات التي يواجهها الفنانون، مختتمة: "أتمنى أن يكون هناك اجتماع مع المسؤولين، فنحن جزء من المجتمع وعلينا صوت".

في الوقت نفسه، كانت رانيا فريد شوقي تحدثت عن أزمة الفنانين الذين يعانون من قلة فرص المشاركة في الأعمال الفنية، حيث قالت: "في الفترة اللي فاتت كان في وجوه كتيرة جديدة طلعت وده مش غلط، لكن لازم نعمل توازن بينهم وبين الممثلين اللي قبلهم اللي قاعدين في البيت دلوقتي".

وتابعت: "مهنة التمثيل على باب الله والممثلين أرزقية، وإنك بتعمل مسلسل واحد في السنة ده صعب".

جاءت مزاعم رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول إعتزال رانيا فريد شوقي، بعد ساعات قليلة من إعادة نشرها تصريح الفنان كريم الحسيني الذي أعلن خلاله عن الإعتزال، والذي تضمن جملة: "إعتزل ما يؤذيك، وأنا قررت أعتزل ما يؤذيني"، ما جعل البعض يظن أنها تشير إلى اعتزالها.

رانيا فريد شوقي عبر انستجرام

اعتزال كريم الحسيني الفن

وكان الفنان كريم الحسيني أعلن عن اعتزاله الفن والتمثيل نهائيًا، والسفر إلى خارج البلاد، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب كريم الحسيني: "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلاً فنان (قديم نوفي) أنتمي الى زمن الفن الجميل الأبيض والاسود وماسبيرو زمان ... قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021 ... حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير)".

كريم الحسيني

وتابع الحسيني: "ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد ... لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلاليه ... أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا".

واستكمل: "قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج .. أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش .. أقوم بتدريس ماده الدوبلاج والتمثيل الاذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضا .. أعمل بالمسرح (مسرح الدوله) الذي إحتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدوله .. فأقوم بعمل المسرحيه كبطوله وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر .. بعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه هل هذا يعقل؟!".

وأردف: "ومع ذلك فأنا راضٍ تماماً .. وأجد سعادتي على خشبه المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب ... إجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقه وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالاً جديداً كي أُقدم نفسي بشكل جديد الى الساده المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم الى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل".

كريم الحسيني

وأضاف: "على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليله عرض ل ٤ مسرحيات ناجحه وتم إستضافتى في أكبر البرامج (منى الشاذلي) .. (صاحبة السعاده) ثم ماذا بعد لا شيء ... كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقيه بدون لجان الكترونيه ثم ماذا بعد.. لا شيء".

وتابع: "لذا ومن موقعي هذا إتخذت قراراً في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاه الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمانينه والرضا واليقين .. بعد إنتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام " فرقة المسرح الحديث"

واختتم كريم الحسيني بيان اعتزاله الفن قائلًأ: "سوف أُغلق هذه الصفحه تماماً .. أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير) ... سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر الى كاليفورنيا أو الولايات المتحده وسأقوم بدراسه الإخراج السينمائي والإنتاج ... وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصه للعمل حتى لو إضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذيه وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين ... حلم One Man Show الحلم الذي رأيته".