انطفاء أجواء الفن في لبنان.. نجوم الغناء يعلنون تأجيل حفلاتهم

يسكن صوت الدمار والخوف أرجاء لبنان في ظل ضربات الكيان الصهيوني الغشيمة، الذي طال عدة مناطق في لبنان أدى إلى استشهاد المئات وإصابة العشرات من المواطنين السلميين

إليسا وآدم وكارول سماحة يوقفون أنشطتهم الفنية من أجل لبنان

وفي ظل تلك الظروف القاسية انطفأت أضواء الاحتفالات والأغاني وأجل عدد من الفنانين اللبنانين أنشطتهم الفنية داخل وخارج لبنان.

بدايةً من الفنانة إليسا التي أعلنت عن تأجيل حفلها الغنائي في قبرص، وأجلت مايا دياب حفلها الغنائي في لبنان لصالح مرضى السرطان.

كما أوقف الفنان آدم حفله في قطر تضامنًا مع الأحداث اللبنانية العصيبة، وأعلن هاني شاكر عن وقف جولته الأمريكية معلناً “ماليش نفس أغني”.

وأجلت الفنانة كارول سماحة عرضها المسرحي “ككلو مسموح” كان من المقرر عرضه خلال أكتوبر الجاري في لبنان.

آخر التطورات اللبنانية

كان قد أعلن جيش الكيان الصهيوني بالتدخل البري في لبنان، كما أفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية بقصف عنيف وصوت طائرات مروحية وطائرات مسيرة في السماء كما أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان "خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة".

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في فيديو الأربعاء: "قوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبا".

وواصل: "أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".

وحدد أدرعي أسماء القرى المقصودة، والتي قاربت الـ15 قرية، بينها البياضة وبيوت السياد والراشيدية ومعشوق والبص.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "لا يريد المساس بسكان قرى جنوب لبنان".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته يعرض حياته للخطر".