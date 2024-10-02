توزيع 500 ألف علبة معجون وفرشاة أسنان على مدارس الفيوم

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتوزيع أكثر من 500 ألف علبة معجون أسنان وفرشاه على مدارس الفيوم وذلك ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

وفي ضوء المبادره الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان بداية جديدة للتنمية البشرية والتي تهدف لبناء الإنسان المصري.

تعاون مع التربية والتعليم

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن هناك تعاون وثيق بين الشركة والتربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة يونيسف من أجل نشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدي تلاميذ المدارس والعمل على محاور المشروع السته صحتهم مستقبلهم والتي تهدف لخلق جيل واعي لديه العديد من السلوكيات الايجابية ورافضاً لكافة السلوكيات السلبية.

وأضاف أن هناك حملة تتعلق بغسيل الأسنان تنطلق منتصف الشهر الجاري وتستمر لمده 21 يوماً متصله يتم تنفيذها داخل 250 مدرسه ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة بهدف حث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها ليلاً ونهارا علاوة علي تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية حول التغذية الصحية السليمة وأهمية الهرم الغذائي الصحي في حياة التلاميذ.

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