الأحد المقبل .. الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر المصري والأفرآسيوية

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته ، لخوض بطولة كأس السوبر المحلي بمشاركة القطبين ، بالإضافة إلى مباراة العين الإماراتي على ستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة مونديال الأندية ولقب الأفرآسيوية.





ويستأنف الأحمر تدريباته الأحد المقبل على ملعب التتش بالجزيرة ، بعد فترة الراحة السلبية وعودة المدير الفني مارسيل كولر إلى القاهرة.

على صيد متصل ، عقدت لجنة التخطيط اجتماعًا اليومين الماضيين، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة.

وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، والكابتن زكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة ، وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.



وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط. فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.