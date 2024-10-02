أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.