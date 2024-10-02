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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهات السوبر المصري بالإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة ، إذاعة مواجهات كأس السوبر المحلي بمشاركة أندية الأهلي والزمالك ، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، خلال شهر أكتوبر الجاري.
 

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موعد سفر فريق الأهلي للإمارات لخوض السوبر المصري


وأكد مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الأربعاء ، مواعيد مواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر الجاري ، بالإمارات ويضم أربعة فرق "الأهلي بطل الدوري ، الزمالك بالكارت الذهبي ، بيراميدز بطل كأس مصر ، سيراميكا بطل كأس الرابطة.
وتجرى مواجهات الدور نصف النهائي مساء يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري الأولى تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب ستاد آل نهيان الرابعة وخمس دقائق عصرًا ، وفي اليوم ذاته الأهلي وسيراميكا كليوباترا الثامنة مساءً على ملعب ستاد محمد بن زايد.

وتأتي المواجهة النهائية على ملعب محمد بن زايد الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والرابعة وخمس دقائق عصرًا تحديد المركزين الثالث والرابع ، يوم الخميس 24 أكتوبر.

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