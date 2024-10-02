محافظ المنيا يكرم 10 سيدات من رائدات الأعمال

كرم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عشر سيدات من رائدات الأعمال، خلال الإحتفالية التي أقامها “مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي” بمسرح المحافظة، بالتعاون مع بنك الإسكندرية والسفارة الكندية.

وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة العاملة ، في مجال التصنيع الزراعي، ودعم رائدات الأعمال وتمكينهن على مختلف الأصعدة وخلال كلمته، وجه المحافظ الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تغطي كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مؤكداً ، أنها تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل ومتقدم ، مشيراً ، إلى أنها تمثل نتاج التعاون المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وأعرب كدواني، عن تقديره للقائمين على مشروع “تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي”، مؤكداً، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصادياً ، واجتماعياً، وسياسياً ، وثقافياً ، حيث انعكس ذلك فى إطلاق إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تركز على تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص متكافئة للمرأة في جميع القطاعات.

من جانبه، أوضح محمد مصطفى، مدير مشروع “تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي”، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص اقتصادية لرائدات الأعمال ، وتحويلهن إلى قطاع الشركات الرسمية ، من خلال تطوير قدراتهن في قطاع التصنيع الزراعي الحيوي، مضيفاَ ، أن المشروع أسس ثلاث تعاونيات إنتاجية نسائية بمحافظتي ، المنيا ، وبني سويف، ويعمل مع سبع جمعيات أهلية لتقديم الدعم.

وعلى هامش الإحتفالية ، تفقد المحافظ معرض رائدات الأعمال في مجال التصنيع الزراعي، الذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة التسويقية ، وفتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتهن على نطاق أوسع في السوق المحلي ، حضر الإحتفالية ممثلة السفارة الكندية، إيمان عمران، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، ومحمد عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة.

ومروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد مصطفى، مدير المشروع، وهيام مصطفى مدير العلاقات الدولية بالديوان العام للمحافظة.