مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، منخفضًا 209.47 نقاط ليقفل عند مستوى 12044.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- مليار سهم، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 226 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنابيب الشرق، وزجاج، ورتال، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، ومجموعة إم بي سي، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 5.99%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 354.29 نقطة ليقفل عند مستوى 24954.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة تداولات، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، على انخفاض بنسبة 0.08 %، لتصل عند مستوى 2369.86 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2232 صفقة.

الأسهم الصينية في بورصة هونغ كونغ تقفز بـ 6.6%

الأسهم الصينية

قفزت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 6.5% خلال تعاملات جلسة تداولات، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، لتواصل مكاسبها للجلسة الـ 13 على التوالي وهي أطول سلسلة للمكاسب منذ يناير من العام 2013.

وقفز مؤشر شركات التطوير العقارية الصينية في بورصة هونغ كونغ بـ 30% في حين ارتفع مؤشر شركات الوساطة المالية بـ 25% صباح اليوم، مع العلم أن البورصة الصينية مقفلة حتى الثامن من أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الارتفاعات بسبب تفاؤل المستثمرين بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن كشفت السلطات عن مجموعة من إجراءات التحفيز الأسبوع الماضي والتي شملت تخفيضات أسعار الفائدة، وتحرير السيولة النقدية للبنوك، ودعم السيولة للأسهم وتخفيف 4 مدن صينية القيود على شراء المنازل.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، منخفضًا بواقع 63.45 نقطة، أي بنسبة 0.60 %، ليصل إلى مستوى 10566.43 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 169 مليونًا و172 ألفًا و220 سهمًا، بقيمة 367 مليونًا و861 ألفًا و718.402 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13160 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارًا و619 مليونًا و803 آلاف و980.890 ريالًا، مقارنة بـ 620 مليارًا و854 مليونًا و230 ألفًا و878.790 ريالًا، في الجلسة السابقة.