التوازن مطلوب.. أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس الإثنين، لمناقشة الإجراءات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، باعتبارها قضية أمن قومي، والاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن أولويات الحوار.

وفي هذا الإطار، كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن أبرز ما جاء خلال مناقشات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وشهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر.

وأكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني دائمًا يقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير: