رئيس زراعة الشيوخ: تحديد سعر استرشادى للقمح يضمن تحقيق ربح مناسب للم

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب.

زراعة القمح

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن قرار مجلس الوزراء، يشجع المزارعين على زراعة القمح، لا سيما أن ذلك السعر هو سعر ضمان، ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين على زراعة القمح الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت ذاته، تعظيم حجم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع، أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتشجيع المزارعين علي التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن تلك الزيادات تؤكد حرص الدولة على دعم المزارعين، وتشجيع الفلاح المصري على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، بما يساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.

تحقيق التنمية المستدامة

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى تلك الخطوات من شأنه الإسراع في دفع خطوات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية، داعيا لإعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لايؤثر على باقي المحاصيل الاستراتيجية.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.