سيارة تريلا تدهس ملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وقع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بين سيارتين نقل ثقيل وسيارة، بدائرة مركز شرطة الباجور، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية من مرور وقوة أمنية وإسعاف للتعامل مع الحادث.

بلاغ حادث تصادم بين سيارة تريلا وملاكي على الإقليمي بالمنوفية



وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من ترعة سبك.

التحقيق في حادث تصادم بين تريلا وملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بعناصر المرور لتسيير حركة السيارات، والتنسيق مع الإسعاف للتعامل مع الحادث، إذ أوضح مصدر أنه لا توجد إصابات.

حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

تحرير محضر بواقعة تصادم بين سيارة تريلا وملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية



وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتتعامل عناصر المرور مع الحادث بتسيير حركة السيارات بشكل منتظم على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بعد الحادث الذي شهده الطريق منذ قليل.