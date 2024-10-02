وكيل الشيوخ: جهود الرئيس في بناء دولة حديثة وجيش قوي هو الطريق القويم

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد الخامس لمجلس الشيوخ مؤكداً بأن دور المجلس كاحدي غرفتي التشريع يثري الحياة السياسية والقانونية ويدعم النسيج الوطني.

واضاف ابوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب الجلسة العامة اليوم ، بأن افتتاح دور الانعقاد يأتي في ظل تحديات كبيرة وخطيرة تواجه الوطن وتهدد باستقرار الشرق الأوسط ، ولكن وقفت مصر صامدة راسخه تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، وبفضل جهود الرئيس وسياسته الحكيمه والشجاعه ، أصبحت مصر ذو ثقل كبير ولاعب مهم في المجال الدولي والإقليمي ، وايقن القاصي والداني ما سعي إليه الرئيس من بناء دولة ديمقراطية عصريه حديثه ، وجيش قوي له الذراع الطولي في المنطقة يحمي ولايهدد ، هو الطريق القويم لبناء الاوطان .

وبعث وكيل الشيوخ برسالة تأييد وشكر وعرفان من 120 مليون مصري للقيادة السياسية والرئيس السيسي الذي حمي هذا البلد من السقوط ، مؤكدين بأننا خلفك وامامك في خندق واحد للدفاع عن الوطن .

وقدم ابوشقة الشكر والتقدير الي القوات المسلحه المصريه والي الشرطه المصريه ، حصن الأمن والأمان والاستقرار في مصر .