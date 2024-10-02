الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الأسهم الصينية في بورصة هونغ كونغ تقفز بـ 6.6%

الأسهم الصينية
الأسهم الصينية

قفزت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 6.5% خلال تعاملات جلسة تداولات، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، لتواصل مكاسبها للجلسة الـ 13 على التوالي وهي أطول سلسلة للمكاسب منذ يناير من العام 2013.

 

 الأسهم الصينية

 

وقفز مؤشر شركات التطوير العقارية الصينية في بورصة هونغ كونغ بـ 30% في حين ارتفع مؤشر شركات الوساطة المالية بـ 25% صباح اليوم، مع العلم أن البورصة الصينية مقفلة حتى الثامن من أكتوبر الجاري.

 

وتأتي هذه الارتفاعات بسبب تفاؤل المستثمرين بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن كشفت السلطات عن مجموعة من إجراءات التحفيز الأسبوع الماضي والتي شملت تخفيضات أسعار الفائدة، وتحرير السيولة النقدية للبنوك، ودعم السيولة للأسهم وتخفيف 4 مدن صينية القيود على شراء المنازل.

 

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الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار وسط ترقب لبيانات تضخم

 

الأسهم الأوروبية

 

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، بعد تراجعها بـ1% بنهاية الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية الذي استقر عند مستوى 522.97 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أسوأ يوم له في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.

 

كانت أسهم التكنولوجيا هي الداعم الأكبر للمؤشر الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية إذ صعدت بما يصل نسبته نحو 0.5%.

 

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم الطاقة فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 5%، بحسب الاسواق العربية.

 

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاع الصناعة للتكتل وكذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بعد قليل.

 

وحذّر مديرو الأصول في غولدمان ساكس - Goldman Sachs و بلاك روك -BlackRock ونورثرن تراست Northern Trust المستثمرين أول من أمس من المخاطر المتزايدة الناتجة عن ضعف الاقتصاد الأوروبي وتأثيره على أرباح الشركات، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بنتائج الانتخابات الأميركية، وتأثيرات كل ذلك على الأسهم الأوروبية.

 

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الجريدة الورقية