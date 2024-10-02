إقبال كبير على تخصص الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأمريكية

كشف الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية، عن وجود إقبال كبير على تخصص الذكاء الاصطناعي والحاسبات.

جاء ذلك بحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفاء بطلاب برنامج منح التميز الذي أطلقته الجامعة في خريف 2023 لاستقطاب الطلاب المتميزين من جميع الخلفيات الدراسية والاجتماعية والجنسيات المختلفة وإعطائهم فرصة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بغض النظر عن قدرتهم المادية.

ولفت وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية إلى وجود تسهيلات لدفع المصروفات الدراسية على ثلاث دفعات.

ونوه وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية بتقديم مساعدات مالية طارئة عند حدوث تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدا أن الجامعة تحاول تخفيف العبء عن الطلاب المصريين.

وأشار وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية إلى تقديم 420 منحة دراسية للطلاب في الجامعة الأمريكية ضمن برنامج منح التميز.



وأكد وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية أن الأهم في المنح هو التفوق، مشيرا إلى أن تحديد قيمة المنحة يكون بحسب التفوق الأكاديمي والمستوى المادي للطالب.

ونوه وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية بحرص الجامعة على استقطات الطلاب أصحاب المهارات المتميزين والمبدعين من جميع المحافظات.

وقال وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل في الجامعة الأمريكية: "نُركّز على أن نجعل الجامعة الأمريكية بالقاهرة جذّابة ومُتاحة للطلاب المتفوقين من مصر ومن جميع أنحاء العالم. لقد سمح لنا برنامج "منح التميّز"، الذي دخل عامه الثاني الآن، باجتذاب الطلاب المتفوقين من مختلف أنظمة التعليم الثانوي".

رئيس الجامعة الأمريكية: تقديم تسهيلات مالية للطلاب

كشف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تقديم تسهيلات مالية للطلاب عند التعثر أثناء الدراسة.



وأوضح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه تم تقديم تسهيلات مالية متعددة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى لم يضطر أي طالب للتوقف عن الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية.



ولفت رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى رفع ميزانية المنح الدراسية بسبب المشكلات الاقتصادية، مؤكدا أن ميزانية المنح لا تقل عن 25 أو 20 في المائة من الميزانية العامة.