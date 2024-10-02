وزير البيئة اللبناني: البلاد تمر بأزمة إنسانية وحالة طوارئ معقدة الجوانب

قال ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث، إنّ 600 من عمال أكبر مستشفى في لبنان أصبحوا مهجرين، موضحًا: "كيف يعمل هذا المستشفى إن تعرض الناس للخطر؟! وهذا من التعقيد الموجود ونعمل على حلحلته بالحد الأدنى حتى تظل الحياة مستمرة".

وأضاف "ياسين"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما حدث في الأيام الماضية أسوأ بكثير من حرب 2006 التي شهدت تهجيرا بشكل متدرج، ولكن ما يحدث الآن تهجير بشكل سريع ولكل المناطق".

وتابع وزير البيئة اللبناني: "الحكومة تتقبل النقد، ولكن يجب وضع السياق اللازم، تم تهجير ربع السكان خلال ساعات، ولا توجد دولة في العالم نظامها متماسك ومؤسساتها قوية واقتصادها جيد وعندها مؤسسات وأجهزة تتحمل تهجير ربع السكان، ولنتصور أن الولايات المتحدة ينزح منها 75 ملايين مليون في ظرف ساعات، ماذا سيحدث؟!".

وتحدث عن المدى الزمني المتوقع ضمن خطة الطوارئ اللبنانية للتعامل مع الوضع الإنساني والإغاثي الصعب الحالي جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وقال: "وضعنا سيناريوهات عديدة لتخفيف حدة الأزمة التي تخطت أضرارها حرب 2006، فقد عقدنا مقارنة مع ما حدث في تموز التي استمرت 33 يوما، وقد تستمر في هذه المرة أكثر، فالمعطيات السياسية لا تشجع، ونعمل مع المنظمات الإنسانية لفترة أطول، وبخاصة أن هناك فصل الشتاء".

وتابع وزير البيئة اللبناني: "الأهالي والناس نزحوا إلى الجبال، وهم في حاجة إلى تدفئة، فالملابس هناك تختلف عن الملابس التي يجب ارتداؤها في الساحل، ونحن في أزمة إنسانية وحالة طوارئ معقدة ومتعددة الجوانب".