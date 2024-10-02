الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل ضابط كوماندوز بمعارك حزب الله في لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، رسميا مقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيجوز خلال المعارك مع حزب الله في لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.


قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رميش بالجنوب اللبناني، إن هناك قصف مدفعي متواصل في اتجاه عدة بلدات في القطاع الأوسط، كان آخرها أطلقت في اتجاه بلدة ماورن الراس التي تشهد وفقًا لبيانات حزب الله الآن اشتباكات ما بين مقاتلي الحزب والقوات المتسللة التي تحاول الدخول لعمق الجنوب اللبناني.

الرشقات الصاروخية

وأضاف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ دقائق كان هناك بعض الرشقات الصاروخية التي انطلقت بالقرب من مارون الراس في اتجاه بعض المواقع الاسرائيلية وتصدت لها دفاعات الاحتلال بالتزامن مع القصف المدفي الإسرائيلي للجنوب اللبناني، مؤكدًا أن الاستهدافات لا تزال مستمرة والرشقات الصاروخية متواصلة.

جنود الاحتلال

وأكد أن بدة مارون الرس وعيترون التي تشهد بعض من حالات التسلل وهي المرة الأولى في القطاع الأوسط التي تشهد مواجهات مباشرة بين جنود الاحتلال وعناصر حزب الله من النقاط القريبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بدأ بالتزامن مع الاعلان الرسمي للاحتلال عن بدء عملية برية محدودة في الجنوب اللبناني في قطاعاته الثلاثة.

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