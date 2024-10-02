الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: صراعات المنطقة زادت التكلفة والخسائر بلغت 6 مليارات دولار

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة بنا لها تأثيرات كبيرة للغاية على الدولة المصرية.

وأضاف خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «لما أكون أنا النهارده بقالي 6 شهور قناة السويس بتفقد أكثر من 60% من إيراداتها، وكل شهر هناك خسائر من 550 إلى 600 مليون دولار، والخسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار كانت تأتي بعيدًا عن أي استثمار أو تصدير، وكانت ثابتة ومستقرة، ومحدش عارف الصراع هيفضل مستمر لغاية امتى».

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وتابع: «الصراعات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب حركة التجارة والتأمين على حركة التجارة، وحدوث التضخم، وهناك مؤثرات خارجية تؤثر علينا بصورة كبيرة جدًا، ومن الوارد أن يكون له تأثير على السياحة وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة».

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