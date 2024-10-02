الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء: نمر بمرحلة فارقة لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حريص بشدة على الاستماع لرؤى الحضور، خاصة المعنيين بالشأن السياسي والتوجهات الفكرية في هذه الأمور.

وأشار إلى أننا نمر بمرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم أو المنطقة منذ عقود طويلة.

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وأضاف، في كلمته خلال لقاء عدد من المفكرين لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن وتيرة الأحداث وسرعة التغير التي تجري اليوم تفوق طاقات الجميع.

 ولفت إلى أن كميات الأحداث والأوضاع التي تحدث في أسبوع واحد تكون سببا في تغيير تفكير وروئ وتوجهات العالم أجمع.

وتابع، أن كل الحكومات الموجودة اليوم لديها رفاهية لوضع تصور لسنوات مستقبلية مقبلة في ضوء التغيرات الجارية.

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