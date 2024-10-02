جوجل ترسل العائدات بالجنيه المصري

اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ Google بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري.

أوضحت الشركة في رسائل ارسلت لليوتيوبر (منشئ المحتوى على منصة اليوتيوب) في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم.

وقالت " لن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن."

وارسلت الشركة هذه الرسائل لمن لديهم حسابات على AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر يتم إرسال الدفعات إليه بالدولار الأمريكي.

التغييرات المرتقبة

واعتبارًا من 1 مايو 2025، جميع العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" في مصر ستُدفع بالجنيه المصري.

وفي ما يتعلق بحسابات الدفع الجديدة في مصر، سنرسل إليها العائدات أيضًا بالجنيه المصري.

الإجراءات التي يجب اتخاذها

وقالت Google أنها ستنشئ حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري في 1 أبريل 2025.

ولمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025،

وطالبت بإضافة حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري

كيفية تعامل Google مع أي رصيد في حسابات الدفع الحالية

قالت: إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سندفع لك ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025.

وإذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سنحوّل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري

وسترسل رصيدك إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري.

وسيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق. وسيُستخدَم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.

وأكدت أنه سيتم إيقاف حساب الدفع بالدولار الأمريكي في أبريل 2025 ولكن سيظلّ بإمكانك الوصول إليه على صفحة "الدفعات" للاطّلاع على النشاط السابق.