اجتماع لمناقشة خطة الأنشطة الرياضية بقنا

عقدت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اجتماعا لمناقشة وإعداد خطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب وتعديل استمارات المشروعات حتى تتوافق مع التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) وكذلك مناقشة تنفيذ مشروعات خطة مبادرة بداية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة و رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا .

كما نفذ مركز شباب الاشراف الشرقية التابع لإدارة شباب قنا، ندوة دينية عن المولد النبوي الشريف .

وتناول المحاضر بمولد الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وانه بعث للناس كافة وانه كان وسطيا غير متشدد وانه ارسي قواعد الإخاء والمحبة وان حياته كانت كلها دروس نتعلم منها حتي الآن الي ان تقوم الساعة.

و تناول الحديث عن مولد الرسول والمعجزات التي حدثت اثناء ولادته وحياه طفولته حتي وصول الرساله له وما تلقه من اذي بعدها من المشركين من قومه ثم اكمل الحديث عن الهجرة وما بعدها.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي الاحتفال بهذه المناسبة العطرة وإحياء رسالته وبعثته ودعوته.

ونظمت الادارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بقنا ، تدريب الطلائع شعبة المناخ والبيئة ، وذلك فى مركز شباب الترامسة التابع لإدارةشباب قنا، و شمل التدريب رسم وتلوين لصور لتذكار انتصار مصر فى السادس من أكتوبر والاحتفال بهذة الذكرى.

وأكد محمد عبد الرحيم عرفه اننا نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء الوطني والاعتزاز بالتاريخ المصري المجيد، وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للاطلاع على التراث الثقافي والفني المصري، والاحتفال بذكرى وطنية فارقة".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا و يوسف محمد عبدالرحمن مدير الادارة العامة لتنمية النشء.