بعد اختياره وكيلًا ثانيًا للموسيقيين.. محمد عبدلله في سطور

وقع الاختيار على د. محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ليكون وكيلا ثانيا لها والتى يرأسها الفنان مصطفى كامل، ونذكر أهم المعلومات عن محمد عبدالله في التالي:

الدكتور محمد عبدالله هو أستاذ في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، حيث حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكان الأول على دفعته، تم تعيينه معيدًا بالكلية واستمر في مسيرته الأكاديمية، ليحصل على الماجستير والدكتوراه في قسم النظريات والتأليف الموسيقي.

وبعد تقديم العديد من الأبحاث العلمية، تمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد، واستمر في تقديم أبحاثه ليحصل على درجة الأستاذية.

وبجانب تفوقه الأكاديمي في الموسيقى، حصل الدكتور محمد عبدالله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة القاهره بتقدير جيد جدا اقتناعًا منه بأهمية القانون في تولي المناصب والمسؤوليات.

كما أنه مراجعًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث قام بمراجعة واعتماد جودة التعليم في العديد من كليات التربية النوعية في جامعات مثل الإسكندرية، المنيا، وعين شمس.

وعلى مستوى المناصب الأكاديمية، شغل الدكتور عبد الله عدة مناصب، منها رئيس قسم النظريات والتأليف ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفيما يخص نقابة المهن الموسيقية، انتخب عضوًا بمجلس إدارتها خلال فترة تولي الفنان هاني شاكر منصب النقيب، ثم أعيد انتخابه خلال ولاية الفنان مصطفى كامل، ليصبح وكيل النقابة والمتحدث الرسمي لها.

وأعرب الدكتور عبد الله عن امتنانه للثقة التي منحه إياها مجلس إدارة النقابة، مشيدًا بالتحسينات الكبيرة التي شهدتها النقابة في الجوانب الإدارية والمالية، بما في ذلك زيادة المعاشات والخدمات المقدمة للأعضاء.

من ناحية أخرى أعرب الدكتور محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية عن امتنانه وسعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد اختياره هذا المنصب في جلسة إجرائية عقدها المجلس يوم الاثنين الماضي.

ووجه الدكتور محمد عبد الله الشكر الخاص للفنان مصطفى كامل، النقيب العام، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، معبّرًا عن أمله في أن يحقق النجاح في مهمته وأن يكون عند حسن ظن الجميع.