رئيس جامعة العريش يُشارك محافظ شمال سيناء الاحتفال بالذكري الـ51 لنصر أكتوبر

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذى تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة فى السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة، وقاموا بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء .

حيث قام محافظ شمال سيناء، ورئيس الجامعة، ومدير أمن شمال سيناء، قائد الجيش الثانى الميدانى، والمستشار العسكرى للمحافظة، وبحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء محافظة شمال سيناء وقراءة الفاتحة والاستماع إلى السلام الجمهورى وإلى سلام الشهيد .

هذا وقدم رئيس الجامعة خالص التهانى القلبية لشعب مصر العظيم وللقيادة السياسية ولقواتنا المسلحه وأهل سيناء الحبيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكرى عرفه التاريخ الحديث والذى مازال يدرس حتى الآن فى جميع الكليات العسكريه حول العالم فى أسرع وأكبر انتصار عسكرى عرفه التاريخ والذى وقف العالم كله منبهرًا بهذا النصر العظيم، مؤكدًا على أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسًا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم .