الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

الشيوخ يفتتح جلساته العامة في دور الانعقاد الخامس

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت قبل قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

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وتشهد الجلسة، تلاوة القرار الجمهوري رقم رقم 412 لسنة 2024، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

 

كما تشهد، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

 

ويعقب ذلك دعوة رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء الراغبين في تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

 

وعقب ذلك يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، وتحديد الجلسات التالية والتي تشهد تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

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