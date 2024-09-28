صناعة الشيوخ: السيسى لن يقر إلا نظام الدعم الذى يحقق مطالب البسطاء والفقراء

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ببيان مجلس أمناء الحوار الذى أكد فيه دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادى والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية.



وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من مجلس أمناء الحوار الوطني دراسة هذا المف دراسة متأنية لأن أهم شيئ فى ملف الدعم القضاء على السلبيات فيه والتى فشلت جميع الحكومات السابقة فى القضاء عليها والتى تتمثل فى اهدار مليارات الجنيهات فى ملف الدعم حيث كانت هذه المليارات المخصصة لمحدودي الدخل وغير القادرين لاتصل اليهم ولكن كانت تصل على غير المستحقين للدعم مؤكداً أنه ليس من المهم وسيلة الدعم ولكن المهم هو وصول الدعم لكل من يستحقونه

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتوضيح مجلس الأمناء أنه ألزم نفسه بأن تتم مناقشة قضية الدعم بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات، وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

معرباً عن ثقته التامة حتى بعد انتهاء الحوار الوطني من توصياته بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يقر إلا النظام الذى يحقق مطالب البسطاء والفقراء ويضمن وصول الدعم لكل من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة أن الرئيس السيسى مهموم دائماً بتخفيف الأعباء المعيشية عن كل المصريين بصفة عامة وعن أهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة

