صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب

ثمن المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القضايا والملفات المهمة التى تم طرحها خلال اللقاء المهم بين محمد جبران، وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيسَ اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في حضور المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشيداً بتأكيد الجانبين على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على "الاستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لحرص وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية خصوصًا طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة، من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كل الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من وزير العمل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين الجانبين للتنسيق والعمل المشترك فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بالعمل والانتاج والصناعة المصرية وبما يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية على تحقيق الأهداف المشتركة بينها.

