الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تحرير 27 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

حملة مرورية
حملة مرورية

وجه ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة، لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية

 

وأسفرت جهود الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و376 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1729 مخالفة سير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1482 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص و19 مخالفة دراجة نارية.

 

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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