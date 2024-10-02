تحرير 27 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

وجه ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة، لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و376 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1729 مخالفة سير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1482 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص و19 مخالفة دراجة نارية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.