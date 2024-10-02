وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ التشريع

وجه المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، التهنئة للنواب الفائزين بهيئات مكاتب اللجان عقب إعلان التشكيل النهائي اليوم لـ 25 لجنة.

وقال المستشار محمود فوزي في كلمته في الجلسه العامه إنه من المعلوم أن اللجان البرلمانية لها دور هام فى إنجاز التشريع من خلال مناقشة مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها على المجلس، واصفًا إياها بأنها "مطبخ المجلس للسياسة والتشريع"، وتصدر عنها توصيات ورؤى متعددة.

وأضاف: “ لا يسعني إلا ان أتقدم بالتهنئة لرؤساء ووكلاء اللجان الذين نالوا ثقة الأعضاء فى اللجان بما يتمتعون به من خبرة عملية، والمجلس والحكومة فى انتظار عملكم”.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن انعقاد المجلس يوم الاثنين المقبل للبدء فى مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن انتهي المجلس في جلسته البرلمانية من إجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان النتائج النهائية لتشكيل هيئات مكاتبها في 25 لجنة برلمانية.

وعقد مجلس النواب 3 جلسات برلمانية، اليوم الأربعاء، لإجراء انتخابات اللجان النوعية وتضمنت إعلان القوائم تشكيل اللجان النوعية، وأعقبها إجراء الانتخابات، فيما شهدت الجلسة البرلمانية الثالثة إعلان نتائج الانتخابات النوعية لـ 25 لجنة برلمانية.