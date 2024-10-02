الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ التشريع

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، التهنئة للنواب الفائزين بهيئات مكاتب اللجان عقب إعلان التشكيل النهائي اليوم لـ 25 لجنة.

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ننشر نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

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رفع الجلسة العامة للبرلمان لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية

وقال المستشار محمود فوزي في كلمته في الجلسه العامه  إنه من المعلوم أن  اللجان البرلمانية لها دور هام فى إنجاز التشريع  من خلال مناقشة مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها على المجلس، واصفًا إياها بأنها "مطبخ المجلس للسياسة والتشريع"، وتصدر عنها توصيات ورؤى متعددة.

 

وأضاف: “ لا يسعني إلا ان أتقدم بالتهنئة لرؤساء ووكلاء اللجان الذين نالوا ثقة الأعضاء فى اللجان بما يتمتعون به من خبرة عملية، والمجلس والحكومة فى انتظار عملكم”.

 

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن انعقاد المجلس يوم الاثنين المقبل للبدء فى مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن انتهي المجلس في جلسته البرلمانية من إجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان النتائج النهائية لتشكيل هيئات مكاتبها في 25 لجنة برلمانية.

 

وعقد  مجلس النواب 3 جلسات برلمانية، اليوم الأربعاء، لإجراء انتخابات اللجان النوعية وتضمنت إعلان القوائم تشكيل اللجان النوعية، وأعقبها إجراء الانتخابات، فيما شهدت الجلسة البرلمانية الثالثة إعلان نتائج الانتخابات النوعية لـ 25 لجنة برلمانية.

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