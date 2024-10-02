رفع الجلسة العامة للبرلمان لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى للمجلس لمدة ربع ساعة، تمهيدا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وأعلن رئيس النواب، فتح باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكات في الجلسة الثانية.

وكان قد دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأحزاب السياسية، بسرعة إخطار المجلس بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.