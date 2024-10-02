وفاة سيدة سودانية تحت عجلات سيارة بالمعادي

شهدت منطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة دهس سائق، لسيدة تحمل جنسية جنوب السودان، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع سيدة سودانية تحت عجلات سيارة بالمعادي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة سودانية دهسها سائق سيارة بمنطقة المعادي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة، في العقد الثالت من العمر، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن ومعرفة أسباب الوفاة.

قرار جديد بشأن المتهمين بإنهاء حياة عامل لمنعه معاكسة فتاة بشبرا الخيمة

أمر قاضي المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث أقدم اربع أشخاص على التخلص من زميلهم بالمطواة فأرداه قتيلا في الحال إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، حيث ذبحه أحدهم من رقبته أثناء تناوله طعام الإفطار، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.

وقال شهود العيان بواقعة مقتل عامل في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن 4 أشخاص تعدوا عليه بأسلحة بيضاء، حيث ذبحه أحدهم من رقبته أثناء تناوله طعام الإفطار.

وأضاف؛ أن المجني عليه هو عائل أسرته الوحيد ويتيم الأب، وكان معروفا بالطيبة والشهامة، وأن الجناة ارتكبوا الواقعة لمنعه لهم من معاكسة فتاة، فتربصوا له وقتلوه.

وأشار شهود العيان إلى أن المجني عليه ظل يمشي وهو ينزف مسافة 13 مترًا، حتى تصفى دمه وسقط وسط الشارع، مطالبين بالقصاص.

مقتل عامل شبرا الخيمة

وتلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا يفيد مصرع شاب طعنا بآلة حادة على يد المتهمين بقتل عامل يدعى محمود. م، قتله 4 أشخاص بأسلحة بيضاء بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة وضبط وإحضار الجناة.

انتقل فريق من مباحث قسم شبرا الخيمة أول ورئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إلى مكان الواقعة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

وألقت قوة أمنية من مباحث القسم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبمواجهة اعترف بارتكاب الجريمة.