أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن محمد رمضان المدير الرياضي لفريق النادي الأهلي لديه خبرات إدارية كبيرة تساعده في مهمته مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"محمد رمضان مكسب كبير للأهلي في الفترة المقبلة والنادي الأهلي اعتاد على وجود مديرًا للكرة في الفريق في السنوات الماضية ".

وأضاف عرابي:"؛من الطبيعي تنسيق إدارة الأهلي مع كولر بشأن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا فهو مكسب كبير للقلعة الحمراء ".

وكان الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما حقق الفارس الأبيض الفوز بركلات الترجيح.