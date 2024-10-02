الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فاروق: الأهلي يؤجل رحيل خالد عبد الفتاح إلى يناير

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر تأجيل إعارة خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأحمر إلى انتقالات شهر يناير.

txt

بليغ أبو عايد: علامة استفهام حول اختيارات حسام حسن بالمنتخب

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كولر قرر الإبقاء على خالد عبد الفتاح في الفترة المقبلة وذلك  بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للقلعة الحمراء مما وضع الفريق في مأزق "

وكان خالد عبد الفتاح قريباً بشدة من خطوة الرحيل على سبيل الإعارة في ظل وجود بعض العروض المحلية في الميركاتو الصيفي الحالي.

مواد متعلقة

وليد الحديدي: جماهير الزمالك بتعرف تحتفل بالبطولات

بليغ أبو عايد: علامة استفهام حول اختيارات حسام حسن بالمنتخب
الجريدة الورقية