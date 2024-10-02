نصائح صحية لتحضير العصائر المناسبة لمرضى السكري

تُعتبر العصائر من المشروبات المنعشة والمفيدة، لكنها قد تكون خطرة على مرضى السكري إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح، حيث تحتوي العديد من العصائر التجارية على كميات كبيرة من السكريات المضافة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم لذلك، من المهم معرفة النصائح والبدائل الصحية لتحضير العصائر المناسبة لمرضى السكري.

نصائح عند تحضير العصائر لمرضى السكري

1. اختيار الفواكه المناسبة: يُفضل استخدام الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التوت، الكرز، والتفاح، حيث تحتوي على كميات أقل من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى.

2. تجنب السكريات المضافة: يجب تجنب إضافة السكر أو المحليات الصناعية إلى العصائر. يمكن الاعتماد على الحلاوة الطبيعية للفواكه.

3. استخدام الخضروات: يُنصح بزيادة نسبة الخضروات في العصائر، مثل السبانخ، الخيار، والكرفس. هذه الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ولا تؤثر على مستوى السكر في الدم.

4. تجنب العصائر المعصورة: من الأفضل تجنب العصائر المعصورة التي تُفقد الألياف الغذائية، حيث تُساعد الألياف في تنظيم مستوى السكر في الدم.

5. استخدام الماء أو اللبن كقاعدة: يمكن استخدام الماء أو اللبن الخالي من الدسم كقاعدة للعصائر بدلاً من استخدام عصائر الفواكه الجاهزة.

6. مراقبة الكميات: يجب الانتباه إلى حجم الحصة، إذ يُفضل أن تكون الكمية صغيرة (حوالي 150-200 مل) لتفادي زيادة مستويات السكر.

البدائل الصحية

- عصير الليمون الطازج: يعتبر خيارًا جيدًا ومنعشًا ويمكن تحضيره مع الماء بدون إضافة السكر.

- عصير الجزر مع الكرفس: غني بالفيتامينات وقليل السعرات الحرارية.

- عصير التوت البري: غني بمضادات الأكسدة ويمكن تناوله بكميات صغيرة.

- عصير الخيار والنعناع: يُعتبر منعشًا ومفيدًا لتهدئة المعدة.

تحضير العصائر الصحية لمرضى السكري يتطلب الوعي والمعرفة بالعناصر الغذائية المناسبة، من خلال اتباع هذه النصائح واستخدام البدائل الصحية، يمكن للمرضى الاستمتاع بالعصائر دون القلق من تأثيرها السلبي على مستويات السكر في الدم.