إيران تشن هجومها الثاني بـ200 صاروخ.. ونتنياهو يتوعد بالرد (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "إيران تشن هجومها الثاني بـ200 صاروخ.. ونتنياهو يتوعد بالرد".

منطقة الشرق الأوسط

وقال التقرير: "في تصعيد جديد بمنطقة الشرق الأوسط شنت إيران هجومها الثاني على إسرائيل بنحو 200 صاروخ ردا على اغتيالات نفذتها تل أبيب لقادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وعقب الهجمات مباشرة توعد نتنياهو طهران بدفع ثمن فعلتها التي وصفها بالخطر الجسيم بينما عبرت واشنطن عن دعمها الكامل لحليفتها إسرائيل التي استبقت الهجوم بتوجيه مواطنيها نحو الملاجئ".

وأضاف: "وعقب الهجوم أطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل فيما دوت الانفجارات في كل من القدس المحتلة وغو الأردن وتل أبيب وعسقلان والنقب ومستوطنات غلاف غزة".

قواعد إسرائيل العسكرية

بينما أظهرت مقاطع مصورة لصواريخ تسقط على قواعد إسرائيل العسكرية المختلفة وعلى مقربة من مقر الموساد، وعقب الهجوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 90% من صواريخها أصابت أهدافها بنجاح.