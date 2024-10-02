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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام إسرائيلي: المجلس السياسي والأمني يدرس الرد على إيران بقصف منشآت نفطية

المجلس الوزاري
المجلس الوزاري

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية لمواصلة مناقشة الرد على الهجوم الإيراني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن المجلس الوزاري السياسي والأمني يدرس الرد على إيران بقصف منشآت نفطية، وذلك ردًا منه على الضربات الإيرانية التي شنتها إيران على تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل بالأمس.

 

وبالأمس أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية أمر مطروح على طاولة صناع القرار.

 التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية

جدير بالذكر أن أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، قال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح بأن «العالم أحسن حالا دون نصرالله»، ما يؤكد على أن البيت الأبيض متضامن تماما مع ما تقوم به إسرائيل في لبنان وغزة واليمن، واصفا المشهد بأنه حالة اشتعال في الشرق الأوسط خرجت عن نطاق المعقول.

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