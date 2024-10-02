محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر

التقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مشايخ وعواقل القبائل والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، للتهنئة بمناسبة الذكري ال 51 لنصر أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن انتصار السادس من أكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مشيداً بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في عودة الاستقرار والأمان الي ربوع المحافظة، بالتعاون مع أبناء سيناء.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء.